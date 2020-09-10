娛樂8點半》日本女星石原真理子在80年代紅極一時，但感情世界堪比事業精彩，不僅和男星玉置浩二有過不倫戀，還自爆和13名男星的風流史，更曝光演藝圈潛規則，震撼當時日本影視界。

16歲就出道的石原真理子，因演出經典日劇《不和諧的蘋果》爆紅，以清純形象聞名，但真正讓她聲名大噪的是，在當時保守的年代，推出露毛寫真集《MARIE!》，成為話題人物。

而除了演藝作品外，她最受外界關注的是，和樂隊「安全地帶」已婚主唱玉置浩二糾葛20多年的不倫戀，1985年兩人爆出婚外情，導致男方婚姻破裂，還曾前往熊本想殉情，不過沒成功，最後2人分手收場。

石原一度放棄日本事業前往美國，2003年和1名白人結婚，但隔年就離婚，2006年她推出自傳《不完整的秘密》，講述和玉置浩二當年引起騷動的故事。雖然兩人愛的極深，還想過殉情，但玉置浩二其實有暴力傾向，常對她拳打腳踢，她更自曝當時差點被打到半身不遂，事後雖然僥倖復原且分手了，但她已經受到嚴重的精神傷害，不敢再相信任何人。

石原真理子和玉置浩二不倫戀糾纏20多年。（圖/翻攝東網）

自傳中更赤裸裸記載石原和13個男星的風流韻事，不少知名男星都被點名，如吉川晃司、田原俊彥等，但大部分的人都不願對書中描述多加解釋，吉川晃司的事務所更憤慨表示，「無論是否屬實，她連出版也沒有知會我們」，並表示不排除採取譴責行動。

另外，石原在自傳也提到日本演藝圈暗黑內幕，指出要靠陪睡才能獲得機會，比如「要拿電影獎就要陪導演上床」、「女演員想要主演連續劇就要脫光」、「不斷有藝人選擇輕生的原因」等。

她也透露自己那年代的演藝圈就充滿性騷擾，經紀公司的高層、電影導演還有監製會利用自己的地位，來脅迫女演員和女明星們發生肉體關係。她自己也碰過曾和一個經紀公司的高層洽談工作時，對方直白的說：「要想獲得工作方面的幫助就要用『上床』來交換」，但石原真理子拒絕了，她強硬表示「這種工作方式我絕對不會答應」。

石原真理子2017年又因在超商發生偷便當事件，以竊盜罪遭警方逮捕，震驚演藝圈，據悉，她拿了便當盒和瓶裝飲料，價值不超過日幣800元，接著沒結帳就走出店門，因此被店員報警處理，隨後她也向警方坦承「我偷了東西。」

石原不僅被懷疑因貧困而竊盜且還患有精神病，之後，她透過部落格PO文駁斥生活貧窮謠言，並強調自己沒被警方逮捕，母親受訪時也憤怒表示：「她是因為猶豫要買哪一個便當時被誤會了！」

石原從清純玉女轉型性感，又因為不倫戀替演藝事業蒙上一層陰影，人氣大不如前，不過她靠多次改藝名重新出發，拍寫真和轉型YouTuber，持續在演藝圈活動。

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