20200910中天新聞 公車離站錯過 婦竟追車拿便當狂敲打窗

台北市昨(9日)下午發生一起公車司機與民眾爆口角的事件。一位婦女帶著小孩在公車亭等待搭乘299路公車，未料她疑似因躲雨沒注意到公車，在已過站公車停等紅燈時，一把衝上前失控狂拍公車玻璃，司機僵持不下開門讓她上車，未料，她上車後卻對著司機猛罵，兩人發生激烈口角。

據了解，這起衝突發生在公車亭觀光局站，昨日下午一位婦女帶著小孩在等299路公車，但疑似因躲雨站在候車亭而未能即時攔下公車，公車司機也未注意到有乘客便過站未停，孰知，這位婦女火氣超大，一把衝上前拿著便當盒對公車玻璃大敲特敲，發出超大的聲響，簡直嚇壞車上乘客與司機。

司機僵持不下，便妥協打開車門讓婦女上車，但婦女一上車卻氣焰高漲，朝司機猛嗆「我告訴你坐車是我們權利，是我們的權利懂嗎？」，司機也耐不住怒氣，回應「你根本沒在那裡，我要停什麼？」，雙方各執其詞，場面超火爆，女乘客也揚言要投訴公車司機。

而對此，大都會客運業務副理姚宏正則回應，確實有收到民眾投訴，但經查後認定駕駛並無疏忽，事後也已再次提醒司機離站就不該開門，但對於此事件將不會對其懲處。據悉，多數公車業者皆嚴禁駕駛在非站牌區載送乘客，一切都是為了行車安全，就怕一個不小心會發生意外。

(中時新聞網)