電動車新創公司Lucid 9日（周三）正式發表籌備許久的新車款Air，預計明年下半推出。Lucid執行長、曾任特斯拉Model S首席工程師的羅林森（Peter Rawlinson）強調，Air車款將比Model S更具效率、速度更快而且空間更寬敞，「我們在電動車領域展現突破」。
羅林森在2009到2012年擔任特斯拉工程副總裁，曾是Model S重要推手。他指出，Air的高階車款比特斯拉電動車能源效率高出17％，以更少的電池行駛更遠的路程。
根據第三方測試，Lucid Air單次充電即可行駛517英里，輕鬆超越特斯拉Model S領先業界的402公里。
Lucid指出，拜電池組電壓900伏特所賜，Air充電20分鐘就能行駛300英里。
至於價格，Air的基本車款起價約8萬美元，限量「夢幻版」要價16.9萬美元。另還推出擁有517英里續航力的Grand Touring版，要價13.9萬美元，以及續航力406英里的Touring版價格9.5萬美元。
Lucid預計明年初開始在亞利桑那州卡薩格蘭德（Casa Grande）廠房生產Air，該廠目前仍在興建中。高階Air擬於明年下半開賣，低價車款明年第四季到2022年初上市。
(工商 )
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