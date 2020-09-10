台灣大哥大（3045）10日公佈8月自結合併營收106.6億元，營業利益13.3億元，稅後淨利為9.4億元，稅後EPS為0.33元。自結前八個月合併營收842.4億元，營業利益112.5億元，稅後淨利83.3億元，稅後EPS為2.96元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，八月電子商務表現持續亮眼，營收年成長達34％，帶動合併營收年成長5％。電信業務方面，5G用戶上線數較上月成長2成，且超過八成用戶選擇999以上資費。隨著5G手機與台灣大自有的超5G應用接連登場，例如與NVIDIA共同打造的「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台也在本月正式發表，預期5G上線數將持續增溫。

此外，遊戲代理及帳單代收業務動能良好，IoT物聯網用戶也在智慧電表與路燈等相關需求帶動下持續成長。累計前八個月，因5G於七月開台後頻譜攤提較去年上升，致合併營業利益較去年同期下降，但各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達全年財測75％。

(工商 )