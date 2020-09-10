遠傳電信（4904）10日公佈其8月自結合併營收63.95億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為23.07億元與7.08億元，8月份單月每股盈餘（EPS）為0.22元。

累計1～8月合併營收507.34億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為184.51億元與58.82億元，自結稅後每股盈餘（EPS）1.81元，累計今年1～8月EPS已達全年度財測目標的73％。

遠傳表示，該公司行動通訊業務表現穩健，不僅月租型用戶數、總用戶數均緩升，月租型用戶流失率僅1.08％，再度創下歷史新低。

消費者服務方面，遠傳持續藉由跨業跨界結盟，提供創新服務開拓客源。包含與7-ELEVEN、全國電子、路易莎咖啡等品牌合作，打造符合在地商圈特性的複合體驗門市，成功挹注業績；遠傳friDay VR攜手DEXTER Studios、瀚草影視、ATLAS等全球頂尖VR製作公司暨影片平台，推出五大類VR內容，讓消費者暢享顛覆以往的5G影音娛樂體驗。

遠傳在5G時代的策略布局，將持續透過「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端技術加值，強化與各縣市政府、企業合作的深度與廣度，拓展智慧城市、智慧製造、遠距診療、車聯網等5G應用場域版圖，以新經濟業務衝刺營運成長。

(工商 )