網路家庭（8044）10日公布8月營運成績，營收38.63億元，較去年同期成長14.7％，創歷年同期新高紀錄，也較7月增加12％。網家表示，8月營收動能主要受惠旗下PChome自創的「心禮節」活動，檔期間積極強化AI大數據選品，鎖定消費客群，精準推薦個人化商品，有效帶動營收。另外，加上獨家販售米其林星級美食，也成功創造話題，為營運再添動能。

網家今年前8個月營收累計282.84億元，較去年同期成長15.6％。網家指出，8月推出的「心禮節」活動，結合七夕、父親、中元三大節日，並同步線上、線下娛樂結合購物模式，首度於台北小巨蛋開辦演唱會，刺激送禮及節慶採購需求再提升，造節策略拉抬整體銷售，增進整體訂單成長。

網家表示，近期旗下PChome 24h購物優化購物系統，提升消費體驗，於心禮節檔期強化AI大數據選品，鎖定消費客群，精準推薦個人化商品，同時集結百大品牌聯合促銷，有效挹注營收。另外，也結盟品牌打造獨家活動，推陳出新高市場關注度的商品，強化商品量能。

此外，網家亦積極拓展低溫及冷凍食品銷售能量，PChome 24h購物延續去年販售米其林星級美食的話題，今年再開賣baan Taipei泰式拌麵及雪糕，以建立市場區隔策略。此外，入秋養生保健意識升溫，帶動運動產品持續熱銷，帶動相關商品買氣成長。

以網家上半年獲利來看，上半年營業利益2.08億元，與去年同期相比成長71.6％；稅後淨利1.52億元，較去年同期成長1.4倍，表現亮眼。上半年每股稅後盈餘1.33元，優於去年同期0.62元。

展望9月以及下半年營運，網家指出，延續中元節旺盛採購需求，中秋節將至，同時還有開學季檔期，筆電、外宿家電及日用品買氣升溫，而近期的「99購物節」也將一併刺激買氣提升，為下半年零售旺季拉開序幕。

(工商 )