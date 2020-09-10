倫元投顧分析師陳學進表示，台股10日開高走高，終場上漲83.17點，漲幅0.66％，收在12,691.75點；反觀櫃買指數表現疲弱，終場下跌0.39點，跌幅0.24％，以165.11點作收；三大法人方面，外資轉買58.2億元，投信轉買8.4億元，自營商續賣16.82億元，惟外資法人於台指期買回3,308口多單，累計淨多單部位為32,231口，心態轉趨謹慎中性偏多。

加權指數自7月28日創13,031點歷史新高後，至今已在高檔震盪長達33個交易日，儘管期間利空不層間斷，不過台股依舊展現抗跌韌性，顯見此波多頭趨勢架構仍未結束。

操作上，對於部分漲幅已大、趨勢轉弱或籌碼轉趨凌亂的個股，在結構面未見改善前，應謹慎為之，選股策略以買低賣高為主，尤其下半年產業前景看佳、公司營運及業績具轉機題材、股價適當整理、籌碼經沉澱者為佳。

個股方面，本周納入投資組合的瀚荃，躋身Space X供應鏈，業績可望旺到明年，隨趨勢向上且內資法人大戶心態偏多不變下，只要量價不失控，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

然而聯發科、瑞昱、聯詠、立積、力旺、晶心科、雍智科、精測、祥碩、緯穎、玉晶光等個股在外資法人反手調節下，股價紛紛拉回整理，不過盤面個股輪動輪漲格局並未停歇，不少好股票接棒演出，譬如台聚、台達化、台苯、華夏、嘉裕、中興電、華城、中纖、台玻、大田、元晶、達能、彩晶、雷科、鈦昇等個股10日股價表現皆同樣出色，許多跌深股也陸續止穩反彈，顯見市場人氣尚在，因此面對短線震盪投資人也無須過度緊張。

(工商 )