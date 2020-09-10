數字(5287)8月合併營收1.36億元，創單月歷史次高，年成長5％，累計前8月合併營收10.10億元，年增率3％。

數字表示，591房屋交易網及8891汽車交易網，8月營收皆較去年同期成長，且591單月營收續創歷史新高，主要受惠591服務升級，不僅提供簡單、快速的線上租售屋服務，擴增591新建案資訊，並推出「591實價登錄」服務，且整合金融服務，提供房貸試算引擎、連結銀行房貸方案，串聯100室內設計，將房市需求一條龍提供給會員，會員黏著度緊密，推升數字整體8月合併營收創單月歷史次高。

展望全年，公司持續孵化新創平台，小雞上工及Tasker出任務，從學生、外包及人才兼差接案的人力需求，解決求職者、企業的痛點，提供微型企業人力需求平台，隨著台灣疫情趨緩，零工經濟，推升打工機會，小雞上工APP推出「即時任務」新功能，人人都可刊登職缺，新型態的工作機會，相較傳統的人力銀行，更具競爭力，以期會員數達到收費門檻，可望成為公司營運成長新引擎。

(時報資訊)