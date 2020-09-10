聯發科(2454)8月營收大暴衝，在5G新品助攻，加上華為大限期前的全力拉貨下，聯發科8月營收衝上327.16億元，不僅首度站上「3」字頭，更一舉創下單月歷史新高，預計9月營收只要達230億元，就可達陣財測目標。

聯發科8月營收為327.16億元，月增加41.98%、年增加22.57%，累計前8月1878.75億元、年增加18.89%，累積7月、8月聯發科營收達594.06億元，也就是說，聯發科9月營收只要達230億元，就可以達陣財測目標。

聯發科8月營收大暴衝，法人認為，聯發科8月營收表現亮眼，除大陸市場啟動5G換機潮，帶動5G產品進入拉貨旺季外，華為禁令9月15日大限前，也加碼拉貨力道，使得聯發科營收登上歷史新高。

聯發科近期受到華為禁令使得股價波動較為明顯，股價在7月一度修正到最低573元，聯發科先前也證實已經向美國遞出出貨申請，聯發科持續擴大布局5G產品，不僅年底會推出比天璣1000+更高階的SoC產品，且在5G的觸角也會持續延伸到非手機領域，包括和英特爾的合作，攜手宏碁(2353)、廣達(2382)以及Google共組chromebook聯盟。

以美金對台幣匯率1比29.2計算，聯發科第三季營收預估在825億~879億元之間，與第二季相比，季增加約22%到30%，與去年相比，年增加23%到31%，營業毛利率預估為43%±1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為29%±2%。

(時報資訊)