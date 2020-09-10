超商雙雄—統一超(2912)7-ELEVEN及全家(5903)公布8月合併營收，同步呈現較7月微幅下滑，其中統一超8月合併營業收入226.37億元，月減1.83%，全家8月合併營收為77.28億元，月減1.34%，由於9月進入開學季，且逢中秋連假，統一超及全家將陸續推出話題新品，並優化會員服務，進而驅動業績成長。

受惠持續展店與掌握節慶國旅商機，統一超超商本業旺季營收接連創新高，8月營收雙位數成長，由於規劃振興隨取卡與三大支付立折等行銷策略奏效，帶動鮮食、常溫飲料、啤酒及零食等品類穩健成長；排除受疫情影響之轉投資事業，其餘轉投資企業如博客來、統一速達、酷聖石、21世紀、DUSKIN樂清等亦表現亮眼；累計前8月合併營收為1702.39億元，年成長0.39%。

統一超表示，7-ELEVEN扮演社會廚房的角色，滿足消費者自煮、就近吃需求，鮮食部分，將小菜、配菜升級吊掛式陳列，加上積極耕耘冷凍食品經營滿足個人化與小家庭餐食需求等作法，帶動鮮食業績成長超過1成。電商搶攻宅經濟，持續優化交貨便與賣貨便服務，提升使用頻率帶動業績成長近10%；天氣炎熱及國旅熱潮帶動7-ELEVEN飲料業績暢旺，常溫飲料、啤酒均有10%以上成長，便利用品因應防疫需求，業績成長逾30%，因應中元節規劃「無憂中元節」主題活動擴大買氣，導入巨型放大版餅乾、人氣零食夾鏈包等商品，成功帶動零食類別成長10%以上。

再者，7-ELEVEN持續擴大OPEN POINT熟客生態圈，受惠OPENPOINT跨通路集點效益擴大，加上於7-ELEVEN使用三大支付工具（icash2.0、icashPay、OPEN錢包）結帳立折5%、周日加碼折10%活動有效吸引新會員加入，同時穩固熟客忠誠度，使得OPENPOINT會員於8月突破900萬名，原定年底前千萬名會員目標可望提前達標，順勢帶動使用電子支付工具交易金額較去年同期成長近20%。

在轉投資事業部分，博客來因暑期消費旺季、且適逢8月博客來週年慶，在節令美食、娛樂電玩、電子書熱銷帶動下，業績較去年同期成長近1成；DUSKIN樂清因環境衛生意識上揚，酒精及除菌等相關商品業績成長較同期增20%以上。

截至109年8月底，7-ELEVEN店數共5880家，去年同期店數共5544家。

全家便利商店8月合併營收為77.3億元，年成長12.81%，累計1至8月合併營收為564.63億元，較去年同期成長10.43%。

全家表示，8月店數持續成長，鮮食成長近12%，中秋預購檔期成長達40%，助攻整體業績向上，加上8月話題行銷操作有皆效挹注營收，如：振興經濟學滿500送衛生紙、聰明消費卡，以及主打三眼怪變裝公仔的全店集點活動亦掀起成套蒐集熱潮。

在鮮食產品中，現煮飲料的金雞地位屹立不搖，8月交出成長20%的亮眼成績單，霜淇淋也維持佳績，厚豆乳新口味搭配黑色餅皮的推出，話題不斷，高溫因素、台鐵聯名效應、韓國蟹膏入料，則帶動了飯糰壽司手卷等輕食產品成長了近20%，麵包架上的明星產品「匠土司」，8月推出限定包裝與限量巨大抱枕的品牌操作，也有效帶動整體土司成長近15%。

截至109年8月31日止，全家便利商店總店舖數達3701家。

展望9月，統一超表示，9月聚焦中秋連假節令商機，深耕熟客優化會員服務，搭配3大支付工具立折優惠活動，陸續推出多樣化的生活提案與服務，持續架構被消費者依賴的服務平台，滿足消費者多樣化需求。

全家則表示，9月營運重點在於掌握開學季的商機，鮮食、霜淇淋、麵包也都將陸續推出話題新品，中秋預購也將進到最後衝刺階段，皆可望驅動整體業績。

(時報資訊)