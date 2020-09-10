公益路餐廳火悶燒冒煙 無人受傷受困 17:462020/09/10 中時 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市南屯區公益路二段的博多義餐廳，10日下午15時50分突然悶燒冒煙，警消動員前往查看及調查。（警方提供／陳世宗台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市南屯區公益路二段的博多義餐廳，10日下午15時50分突然悶燒冒煙，經台中市消防局出動5部消防車前往查看並排煙，所幸現場無人受困與受傷，目前起火原因尚在查證中。 (中時 ) #悶燒 #餐廳 #公益 #台中市 #受傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大小樟樹慘遭環狀剝皮 熱心護樹業者急搶救 19:192020/09/09 寶島 苗市西山廢木材堆悶燒2天 消防員搶救滑落邊坡遭燙傷 15:182020/09/10 社會 秋野芒劇團前進金門 公益演出 04:102020/09/10 財經要聞 左營汽車撞民宅 該處曾經是連千毅租賃據點 12:482020/09/10 社會 警察與消防執勤風險高 市議員建議成立急難救助基金 16:192020/09/10 生活 國泰世華公益畫展 讓弱勢學童安心就學 04:102020/09/10 專題周報 菜車倒車老婦遭捲入 送醫後搶救不治 14:552020/09/10 社會 合庫銀行捐贈百萬元球具 中市9所羽球重點學校受惠 13:082020/09/09 寶島 今晚我想來點米其林美食 39家米其林餐廳Uber Eats點得到 11:482020/09/10 科技 高雄台中建商聯手做公益 捐助偏鄉兒童教育金 13:042020/09/09 財經 社會熱門新聞 隔壁老王榮獲「最佳硬度獎」衝刺力一級棒 人妻：骨盆被他抓著很緊 - 社會 美魔女不滿帶貓遭拒 脫光三點全露大鬧健身房下場慘 - 社會 嗆聲爸爸是警察 南投高中男傳性侵女同學2年 教育處回應了 - 社會 丁允恭辦公室打砲卻酸王淺秋 律師林智群遭網友怒轟 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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