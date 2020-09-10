小提琴家陳銳認為，音樂教育能為古典音樂扎根，是很重要的一件事。（郭吉銓攝）

伊莉莎白大賽首獎得主、小提琴家陳銳，近年到委內瑞拉教貧童拉琴，他表示，短短一週的教學時光，帶給他一生啟發。（郭吉銓攝）

古典音樂向來是小眾藝術，如何讓社會大眾對音樂有共鳴，是音樂家們的共同課題，伊莉莎白大賽首獎得主、小提琴家陳銳，近年到委內瑞拉教貧童拉琴，他表示，短短一週的教學時光，帶給他一生啟發，讓他決定，行有餘力一定要繼續從事教學工作，和大眾分享音樂。

2015年，陳銳到委內瑞拉參與當地音樂教育計畫，當時有個小朋友問他，想拉琴一定得拿很好的琴嗎？他回答：「不用，只要技術好，什麼琴都可拉出好音樂。」小朋友接著說：「但我不相信你可以把我的琴拉得很好聽。」說完便把手中的琴遞給陳銳，陳銳表示，他從未見過這麼克難的琴，「琴身毀損的程度不說，每一條弦都不是正規的定弦，而是有什麼弦裝什麼弦，我鎮定地使用E弦拉完一曲，拉完後，我哭了，小朋友也哭了。」

陳銳表示，這件事情他一直放在心上，「大家都覺得要幫助人，要推廣古典音樂，一定要到達某個地位或有某種經濟條件才可以，但其實每個人在自己的位置上做一點事，都可發揮影響力，我在那裡教琴的時光，收穫很大，後來也盡力幫忙一些想學音樂的孩子，為他們募款或是教學，都是我可以做的事。」

陳銳表示，古典音樂一向給人嚴肅難以親近的形象，幾乎所有音樂家，都在用自己的方式，拉近音樂和大眾的距離，他自己近10年來，在不同的網路平台發文，或是拍攝影片介紹古典音樂，今年在YouTube頻道上點閱率最高影片，破2百萬，可說是百萬網紅。

他表示，運用數位界面和觀眾溝通，是一種推廣古典音樂的方式，對他而言，在網路聲量之外，另一個推廣的方式，就是音樂教育，「大家都在想辦法往外拓展，期待吸引不同族群，但我認為，有那麼多人學音樂，從學音樂的人開始耕耘，更能為古典音樂扎根，學生都會是未來的觀眾。」

陳銳1989年出生於台北、後來舉家移民澳洲，他4歲開始學琴，13歲獲得澳洲國家青年協奏曲大賽冠軍，2008年獲曼紐因大賽冠軍，2009年拿下伊莉莎白大賽首獎，是繼小提琴家胡乃元在1985年獲獎之後，第二位勇奪該獎項冠軍的台裔小提琴家。

(中時 )