陸8月智慧手機出貨量 年減13.4％ 17:502020/09/10 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國信通院10日公布，8月份，大陸手機市場總體出貨量2,690.7萬支，年減12.9％；其中智慧手機出貨量2,562.4萬支，跌13.4％；5G手機佔1,617萬支。 大陸上月手機上市新機型45款，與2019年同期持平，而5G手機上市新機型22款。 累計前8個月，大陸手機市場總出貨量2.02億支，年減19.5％；智慧手機累計出貨量達1.96億支，跌18.5％；5G手機累計出貨量達到9,367.9萬支。 (工商 ) #中國信通院 #出貨量 #智慧手機 #大陸手機 #5G手機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 可成8月營收77.23億 月減1.6％ 18:412020/09/10 財經 文曄8月營收下滑 前8月營收年增約2％ 13:112020/09/10 財經 半導體設備Q2出貨額 年增26％ 04:102020/09/10 產業．科技 《科技》今年NB出貨量估破1.8億台 創8年最高 16:482020/09/10 財經 《電機股》內外銷合擊 宏佳騰8月營收年增逾5成 15:402020/09/10 財經 神達8月營收 年增逾四成 04:102020/09/10 證券．權證 IDC夯 敦泰Q3營收有望攀峰 04:102020/09/10 證券．權證 《電子通路》安馳8月營收年增月減 看好疫情催升高速傳輸需求 15:062020/09/10 財經 Chromebook需求猛 廣達8月出貨新高 04:102020/09/10 財經要聞 台驊 8月營收年增逾三成 04:102020/09/10 證券．權證 財經熱門新聞 新航也裁了！大砍 4300個職位 2400人打包 - 財經 籲北京按「核選項」報復美追殺陸晶片業？ 專家澄清改口 - 財經 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 台積電肥單快來了 大咖外資：英特爾最新動作洩底 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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