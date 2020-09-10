中國信通院10日公布，8月份，大陸手機市場總體出貨量2,690.7萬支，年減12.9％；其中智慧手機出貨量2,562.4萬支，跌13.4％；5G手機佔1,617萬支。

大陸上月手機上市新機型45款，與2019年同期持平，而5G手機上市新機型22款。

累計前8個月，大陸手機市場總出貨量2.02億支，年減19.5％；智慧手機累計出貨量達1.96億支，跌18.5％；5G手機累計出貨量達到9,367.9萬支。

(工商 )

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