櫃買中心為推動優質企業上櫃，今（10）日與資誠聯合會計師事務所共同合作舉辦「2020家族企業永續新趨勢：企業優化策略布局X非上市股權交易所得稅制戰略思維論壇」，吸引近60家生技醫療業、民生消費產業、機械設備業及電子業等公司逾80位企業高階主管前來參加，反應熱烈。

櫃買中心總經理李愛玲表示，家族企業向來為臺灣經濟的基石，但近來對外受到美中貿易戰、全球新冠肺炎等外在環境劇烈變化的影響，對內多數家族企業則面臨世代交替時傳承與接班的議題，面對此內外挑戰，企業可以適時借重資本市場的功能轉型或升級。櫃買中心長期致力於推動優質企業進入資本市場，累積相當多輔導中小企業進入資本市場之經驗；希望藉由這次論壇能讓更多企業了解資本市場及對公司的助益，進而有更多優質企業加入櫃買家族的行列，藉由資本市場提高企業國際能見度、延攬優秀人才及拓展公司業務，並持續創新及研發，達到永續發展的目標。

資誠聯合會計師事務所周建宏所長表示，企業在面對現今經營環境處於高度不確定性的挑戰下，臺灣資本市場仍是臺灣企業的最佳後盾。臺灣許多中小企業在自身領域深耕多年，甚至已經成為該產業的隱形冠軍，而在企業制度轉型或營運轉型升級之際，人才、技術及市場是致勝關鍵，企業可透過上櫃掛牌進行制度轉型籌資及壯大規模，櫃買市場交易透明、動能佳，是協助企業永續發展的最佳平台之一。

櫃買中心於本次座談會中針對申請上櫃相關規定、重要審查項目及應注意事項進行說明，使發行公司得以及早準備。另由資誠會計師洪連盛，說明家族企業傳承與基業永續巧門，以及個人非上市櫃股票交易所得對家族企業傳承的影響，最後由普華國際財務顧問公司董事長游明德，主講家族企業藉由併購達成傳承轉型之路，藉由各領域專家分享如何透過企業轉型之力與資源連結，穩住本業發展，並進一步提升競爭力與市場規模。櫃買中心未來將持續為企業營造有利之籌資環境，讓更多具發展潛力之中小企業進入櫃買市場成長茁壯。

(工商 )