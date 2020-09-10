特生中心「愛之愛知2020臺灣生物多樣性特展」

特生中心「親子互動區」

特生中心九月開始試用的電子售票系統

南投觀光人數持續成長，在集集鎮暑假住房率超過八成帶動下，集集特生中心統計：暑假七月當月遊客增加6900多人；八月當月遊客增加7500多人，特生中心表示，相當高興透過展覽，帶民眾認識台灣的動植物。

集集的住房率長紅，意味著兩天一夜深度旅遊的遊客變多了，寓教於樂的集集特生中心，成為親子旅遊的好選擇，暑假開始推動的「一大一小」免費活動和固定的「週二學生免費入館」，更是強力催化劑，吸引大朋友小朋友前來看展。除此之外，九月開始試用的電子售票系統，也更加便民，售票快速。

根據集集特生中心統計，八九兩月的參館人數合計近1萬5千人次，較去年同期成長2成5，長期參加人數也呈現正成長。除常設展外，自2020年5月22日至2021年5月31日止的「愛之愛知2020臺灣生物多樣性特展」內容精彩豐富。

特展內容分為三大主軸：臺灣生態基地—介紹特生中心成立的宗旨；其次說明愛知目標；最後契合愛知目標，展現特生中心成立30年的成果。

此次特展採用情境場景方式呈現，模擬研究人員在野外調查的情況、野生動物的急救過程、動植物標本的製作與展示，相當值得一看。

(中時 )