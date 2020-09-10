在新冠肺炎疫情趨緩後，逐步進入防疫新生活時代，全球人壽近年貫徹「因為愛 責任在」的品牌理念，鼓勵同仁追求工作與生活平衡，並打造友善家庭的職場環境，每年都大獲好評的全球人壽同仁親子夏令營今年邁入第4屆，幫助內勤同仁得以在暑假期間妥善安排孩子的照顧問題，減輕托兒的經濟負擔，打造同仁親子上下班的溫馨時光，增加幸福感，也讓家長們發現孩子更多不一樣的潛能，創造難忘的親子夏日回憶。

暑假，對於一般的上班族爸媽，最艱難的選擇往往是要把小孩留在家中？還是花大錢讓小孩去參加各種夏令營？所幸全球人壽的同仁們可以透過每年的「同仁親子夏令營」輕鬆解決這個問題，今年更致力於打造「不一樣的」夏令營，主要招收對象為暑期後升國小二年級至國小六年級的內勤同仁子女，希望能透過為期4週的活動，每周開設不同主題，從部落爭霸、動物森友會、玩轉夏令營、鋼鐵進行曲等，從靜態的知識性課程、手作活動到動態的體育課程，比如蛇類流言大破解、手工喇叭、鴕鳥蛋盆栽及游泳、滑冰等，呈現課程豐富與多樣性，同時也特別為了升中班至升小一的孩童推出每週五的單日全球體驗營。

全球人壽打造「不一樣的」同仁親子夏令營，課程豐富精彩，激發孩子不同潛能，圖為魔術師指導魔術技巧與小朋友互動。（全球人壽提供）

小朋友最愛動物森友會 與爬蟲類動物面對面

配合今年最夯的電玩「動物森友會」、「寶可夢」主題為號召，全球人壽也安排讓小朋友走進大自然，親自體驗生態，不只是認識昆蟲、動物，更有海洋生態探索與溼地探險，每天的課程結束後，還會有與動物、昆蟲近距離互動，甚至在指導老師的協助下與蛇類面對面，再透過包括盆栽設計、山豬牙吊飾等手作活動，讓小朋友更能探索並尊重大自然不同物種的奧秘。

全球人壽將夜市遊戲搬來同仁親子夏令營，讓同仁及小孩一同享受夏日童趣。（全球人壽提供）

參加夏令營的小朋友們回憶整個夏令營，也是對「動物森友會」最有興趣，每一個都搶著說跟各種蛇類的互動、觸感，不論是幼稚園中班的小弟弟，或是已經要小六的小姊姊，大家最難忘這種難得的親密接觸。剛上小一的小弟弟談起「動物森友會」，就眼睛發亮地說，那天是他第一次摸到蛇跟蜥蜴，一開始有點害怕，但是在老師的指導下去觀察、去觸摸，「我還讓他繞在我頭上呢！」

已讓小孩連續參加四年全球人壽同仁親子夏令營的應用系統服務處葉懿德表示，透過這一次的課程安排，發現小朋友對海洋生態環保有更充分的了解與認識，而且今年課程有探索體驗爬蟲類動物，例如蜥蜴、小鱷魚，讓孩子們實際觸摸跟感受，有很不一樣的體驗，「因為在日常生活中看不到這些小動物」，透過實際的課程讓孩子了解動物的習性，怎麼好好愛護動物。

全球人壽應用系統服務處葉懿德表示，發現透過課程讓小朋友對海洋生態環保有更充分的了解與認識。（全球人壽提供）

總務處廖詩怡也透露，孩子們最喜歡的就是大自然元素「動物森友會」課程上可以接觸到爬蟲類、刺蝟等，最特別的就是看到蛇。她說，平常帶孩子們去親近大自然，遇到蛇的時候，孩子們都會很害怕，但是在課程上，在老師專業指導下接觸這些大大小小的昆蟲與動物，孩子們都覺得非常新鮮，且在同儕互動良好的情況下，大家都膽子變大了，會一起欣賞、互相交換跟動物互動的心得。

考量到有些孩子的生日是在暑假，常常會少了有學校同學一同慶祝的熱鬧感，夏令營也舉辦了生日會活動，有好吃的大蛋糕、同學們齊聲高唱生日快樂歌，讓這些在暑假生日的孩子們一點也不孤單，更在會後展開刺激的水槍活動，在炎炎夏日拿起水槍、伴隨著尖叫聲，與同學們度過刺激有趣的午後。

親子彩繪鴕鳥蛋盆栽 創造難忘回憶

此外，為促進親子互動，夏令營也安排親子彩繪鴕鳥蛋盆栽課程，讓小朋友在家長引導下，抓起畫筆在純白的盆栽外表繪製成最喜歡的小花盆，留下與爸爸媽媽一起手作的難忘回憶。

理賠處楊正宇有個可愛的女兒，總是喜歡黏在他身邊撒嬌。他說，常常不知道怎麼安排小孩子的暑假行程，現在公司有這麼好的夏令營，可以讓小朋友有很不一樣的體驗、很不一樣的活動，「這體驗真的非常好」，有機會一定會繼續參加下去。

全球人壽理賠處楊正宇認為，公司的夏令營可以讓小朋友有很不一樣的體驗，有機會一定繼續參加。（全球人壽提供）

全球人壽貼心考量配合同仁及孩童們的需求，規劃出單天、單週、雙週、四周的夏令營課程，於暑假期間配合同仁上班時間，早上帶孩子到夏令營專屬空間活動，下班後帶孩子回家一同晚餐。全球人壽也運用科技溝通載具，與同仁於群組分享親子上課照片或影音，讓子女參與夏令營的內勤同仁，用手機就可以收到孩子上課時的照片，保持親師雙向溝通順暢。

不僅活動精彩，全球人壽也針對孩童遊玩空間及飲食安全進行高規格把關，今年恰逢新冠肺炎疫情，夏令營活動空間每日進行消毒清潔，保持良好社交距離、群聚情況下也會提醒孩童戴上口罩保護自己，同時飲食也要求達到衛生福利部建議的蔬果營養均衡比例，讓家長同仁們能安心上班。

全球人壽打造「不一樣的」同仁親子夏令營，創造難忘的親子夏日回憶。（全球人壽提供）

全球人壽守護同仁，猶如守護家人一樣，期盼同仁們在全球人壽大家庭中感受到「愛與責任」，延伸保險的核心精神，透過優質服務一起守護人們一生愛的需求與保障。

(中時新聞網)