美股在上周四(3日)面對3月底以來最大修正之一，科技股殺聲隆隆淪為重災區，不過，本周三(9日)美股觸底反彈，終場3大指數收紅，前3個交易日進入修正區間的那斯達克指數強漲2.7%，創4月29日、4個月以來最大單日漲幅。不過，前索羅斯基金操盤手、避險基金大佬Stanley Druckenmiller認為，在美國聯準會(Fed)與美國財政部聯手救市下，美股已經陷入「絕對狂熱(absolute raging mania)」階段。

Stanley Druckenmiller接受《CNBC》節目採訪時提到，每個人都喜歡參加宴會 ，但也免不了派對結束後的宿醉。美股投資人陷入絕對狂熱的階段，一些投資專家甚至鼓勵企業拆分股票，有機會讓股價繼續飆漲50%、30%、40%等驚人數字。

近幾個月來受到投資人熱烈追捧的大型股票，莫過於美國智慧機龍頭蘋果，以及電動車大廠特斯拉，這2家公司都在8月底拆分股票，就在拆分當日直至美股陷入大修正，2家公司股價仍維持強漲氣勢。

Stanley Druckenmiller表示，Fed與美國財政部聯合救市，創下美元前所未見的充裕流動性，這導致金融市場發生巨大震盪，之後Fed再度宣布將祭出平均通膨率2%目標，等於是宣告至少在2025年，Fed可能都會維持零利率環境，這可能導致通膨率飆升至10%，這場金融資產泡沫將吹到難以收拾的地步。

據Business Insider日前報導，美國證管會（SEC）文件顯示，今年第二季Stanley Druckenmiller的家族操盤紀錄顯示，減持美國熱門科技股 FANG股票，以及亞馬遜價值約2.35 億美元股票。不過，Stanley Druckenmiller卻增持微軟約63%比重、約3.66 億美元股票，占整體投資組合部位11%，同時增持摩根大通、星巴克等疫情受災區的股票。

(中時新聞網)