台灣設計展號召千名志工，所有志工都將擁有「特製口罩與徽章」，且只要服務滿10個班次，就可獲得有「竹科人指定包款」。（市府提供／陳育賢新竹傳真）

台灣設計展「Check in新竹─人來風」，將於10月登場，市長林智堅10日親自號召千名志工，邀請大家在策展期間投入導覽與服務工作，所有志工都將贈予「特製口罩與徽章」等標準配備，且只要服務滿10個班次，就可獲得有「竹科人指定包款」之譽的設計小包。

市府指出，此次台灣設計展主打「整個城市都是展區」，體育館主展場主打科技互動，另有綿延2公里的步行軸線連結到舊城展區，此外，還開放5處古蹟、老建築，因展區遍及市中心，需要號召多達千名志工。

為了招募更多民眾投入志工行列，市府特別為志工準備醒目的「標配」，包括有螢光綠粉相間的獨家口罩、新竹獸徽章，上頭都配有此次主視覺設計的logo，志工出勤時，絕對讓人耳目一新，又潮又有設計感。

只要年滿16歲、領有志願服務紀錄冊，即日起即可報名。此外，只要服務滿10個班次，市府更將送上有「竹科工程師指定包款」之稱的志工限定「設計小包」。

市府表示，此款格狀包包是工程師出入無塵室時，須檢查全身裝備而使用的包包，半透明包包能夠透視隨身攜帶物，且便於攜帶、容易取得，也因此成為竹科人「出任務」必備的好夥伴。

此次設計展共需要約3500人次志工，排班服務時間為5小時1班，平日2班，假日3班，工作組別包含展區組、客服組、禮賓組及物流組4大服務組別，即日起受理報名，有興趣的朋友可至「2020台灣設計展志工報名平台https：／／volunteer.hccg.gov.tw／」，或電洽新竹市志願服務推廣中心03-5359785。

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