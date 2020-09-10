日本防衛大臣河野太郎(Taro Kono)在參加美國智庫的會議上表示，日本已做好準備保衛尖閣諸島（釣魚台）的「每一釐米」領土，並相信美國願意為保衛這些島嶼而戰。

據《美國之音》報導，河野太郎出席華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)為紀念美日同盟60周年舉辦的討論會，並在會上做了上述表示。他說，中國大陸一直在試圖改變現狀，頻繁向尖閣諸島海域和空域派遣艦船和飛機。在今年4月至6月的3個月當中，日本自衛隊的飛機被迫177次緊急起飛以應對進入這一海域的解放軍戰鬥機和轟炸機。

日本所稱的尖閣諸島在中國大裡被稱為釣魚島，台灣則稱為釣魚台，3方都聲稱擁有島嶼的主權。大陸亦曾因為釣魚台主權議題爆發全國性的反日風潮，大批的日本企業與日本資產受到衝擊，連大陸人所使用的日製汽車都不能免被砸毀。日本與大陸的海警船則經常在釣魚台附近海域對峙，台灣漁民在附近作業更經常遭日本海警船驅趕。

報導引述河野太郎的話說，中國大陸不僅有能力、也有意圖挑戰日本對尖閣諸島的主權，但是日本與大陸軍力存在差距，無法單獨應對。他還說，中國大陸的經濟實力未來會超過美國，連美國也難以單獨抵抗大陸的威脅。

河野太郎說，美國、日本、澳大利亞和印度4國加強防務合作是朝正確方向邁出的一步，但呼籲世界上所有理念相同的國家團結一致、共同抵制北京的侵略性行為。

報導指出，美國官員已多次在不同場合保證，美日軍事同盟涵蓋保護日本對尖閣諸島行使管轄權。

(中時新聞網)