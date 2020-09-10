看好國人對於頂級美食消費與尊榮體驗的需求，合作金庫銀行今（10）日宣布，攜手漢來美食與萬事達卡重磅推出「合庫漢來美食世界卡」，提供漢來美食多元的餐廳優惠，以及頂級卡友專屬的優先訂位等獨家禮遇，對此合庫金董事長雷仲達今日親自出席主持發卡儀式，同時開出目標，至少對外發行2.5萬張世界卡新卡。

合庫原本的漢來美食卡，就有3.5萬張卡友，而現在透過美食卡和漢來攜手攻頂級客群，將漢來卡升級為世界卡之外，也開出上述的發卡新目標，合計漢來美食卡客群屆時將有至少6萬卡友。

萬事達卡台灣區陳懿文總經理表示：「萬事達卡世界卡提供持卡人多元頂級的權益優惠，我們從去年度信用卡消費統計發現，餐飲類別在高端族群的消費分配比例位居第一，消費筆數佔了超過40％，即使今年受到疫情影響，餐飲類別的消費金額仍超越所有類別位居首位，足見頂級客層對於美食的高度熱愛。

此外，因應漢來美食據點遍布全台，這也是首次市場第一張世界卡，推出高鐵站往返市區專車接送服務的優惠。除了上述優惠，新推出的這張漢來美食卡，還將針對國人打造精緻國旅計畫，升級美食、購物、交通等全方位權益，對於漢來美食旗下所有餐廳均提供9折優惠，此外，對國內消費給予1％及海外消費2％現金回饋無上限優惠。

(工商 )