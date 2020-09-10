家樂福南港店設備老舊 即日起永久停業 18:032020/09/10 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 家樂福。圖／本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 家樂福南港店8月初暫停營業，今（10日）傳出官方粉絲專頁關閉，透過網路查詢也確定是「永久停業」，家樂福稍早證實該店結束營業，表示「因南港店設備老舊且營運未達設定目標，本公司決定結束南港店之營業。」且建議該區消費者可到鄰近的汐科店、內湖店、大直店、內湖東湖店等購物。 家樂福稍早公告，南港店因設備老舊確定結束營業。（家樂福提供） 家樂福南港店營運至今30年，是台北第1家分店，交通便利，可惜位在老舊大樓，樓面較矮、賣場內走道較窄，但因交通便利，確定結束營業後讓鄰近住戶覺得可惜。目前南港店關閉後，家樂福現有量販店共66家、便利購超市有65家。 (中時 ) #南港店 #家樂福 #設備 #老舊 #停業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小米返校季活動起跑 推出全新GaN充電器與Earbuds超值版S耳機 15:372020/09/10 科技 餐飲台商 讓員工感受像自己事業 04:102020/09/10 產業財經 全家營收 連4月雙位數成長 04:102020/09/10 財經要聞 餐飲菩薩實現諾言 疫情熄燈百萬資遣 復業找回8成員工 16:212020/09/10 財經 北流開幕嗨翻 南港豪宅迎資金趴 04:102020/09/10 證券．權證 《半導體》家登8月營收雙降 Q4旺季再衝 10:512020/09/10 財經 團膳業者簽署「只用國產豬」 陳情調高營養午餐費 13:592020/09/10 寶島 機捷A5特區首案公開！「新潤A5」吸千組預約客 開出搶購紅盤 13:302020/09/10 建案開箱-新北 三星、SK海力士、LG 將斷供華為 04:102020/09/10 全球財經 亂世求生 鳳凰改開健身房 04:102020/09/10 財經焦點 生活熱門新聞 好市多「國民神飲」特價賣場暴動了 內行揭關鍵：絕對要搬 - 時事 明起兩天鋒面襲台 降雨最劇烈時間點出爐 - 生活 剩菜不捨得丟！女狂吃罹大腸癌 醫揭地雷飲食：火鍋也是 - 生活 美豬怨不得！埔里28年名店遭綠粉圍剿「說政府壞話」 - 生活 入秋首波鋒面今報到 大雨連5天！雨區曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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