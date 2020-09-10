家樂福南港店8月初暫停營業，今（10日）傳出官方粉絲專頁關閉，透過網路查詢也確定是「永久停業」，家樂福稍早證實該店結束營業，表示「因南港店設備老舊且營運未達設定目標，本公司決定結束南港店之營業。」且建議該區消費者可到鄰近的汐科店、內湖店、大直店、內湖東湖店等購物。

家樂福稍早公告，南港店因設備老舊確定結束營業。（家樂福提供）

家樂福南港店營運至今30年，是台北第1家分店，交通便利，可惜位在老舊大樓，樓面較矮、賣場內走道較窄，但因交通便利，確定結束營業後讓鄰近住戶覺得可惜。目前南港店關閉後，家樂福現有量販店共66家、便利購超市有65家。

(中時 )