吳紓今年勇奪世青盃國手資格，11月將前進巴基斯坦為國爭光。（謝瓊雲攝）

跆拳道美少女吳紓（左），在也曾為世大運金牌國手的崇實高工教練陳雅琪（右）激勵下，決心朝選手生涯挺進，果然不負眾望連連踢出亮眼成績。（謝瓊雲攝）

吳紓身形纖弱，一直都是紙片人身形，但練起跆拳道時虎虎生風，笑起來時又顯露出少女的天真可愛。（謝瓊雲攝）

崇實高工體育班17歲高三少女吳紓，從小體弱多病，為了強身健體開始練跆拳道，身高158公分、體重僅40公斤的她，去年拿下亞青賽全台亞軍，今年再挺進世青賽全國金牌，終於獲得國手資格，預計11月將隨國家隊前往巴基斯坦，盼為國爭光！

身材纖弱宛如紙片人的吳紓，幼時體質差，經常過敏、感冒重症住院，直到小學4年級體重還不到25公斤，父母都是跆拳道教練，在彰化、鹿港、和美都有開設跆拳道，耳濡目染的她在國小3年級正式向父親吳永龍拜師入門。

吳紓小學畢業時長到148公分、體重也達31公斤，仍是第一級的「鰭量級」，卻在比賽誤打誤撞得到金牌，就此愛上跆拳道。從就讀信義中小學國中部起，每周天天練打，為了增強實力，陪她練習的幾乎清一色都是比她身形高大的男生，身形嬌小的她憑藉苦練和速度，克服一次次的傷勢與低潮，表現愈來愈出色。

吳紓說，她還有一個姐姐名叫吳悠，原本爸爸希望姊妹們無憂無慮成長，後來又希望她們習武保護自己也幫助別人，期許她長大能為弱小「紓困」，高一時有次爸爸酒後吐真言，希望她成年後能接班經營道館，因此她在學校教練激勵下，忍傷咬牙繼續苦練朝選手生涯邁進。

去年去年亞青盃青少年國手選拔，她一舉拿下全台亞軍，與國家隊失之交臂，今年再接再厲，終於挺進世青賽國手選拔，一舉拿下初賽、總決賽金牌冠軍，她說，8月底決賽前因緊張壓力過大，她一個月生理期來了3次，所幸最後並未影響表現，11月將前往「巴基斯坦」打世界杯、盼為國爭光。

(中時 )