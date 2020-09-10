IRONMAN 70.3 Taiwan國際鐵人賽，將於12日起一連2天在台東活水湖舉行。（莊哲權攝）

原訂3月舉辦的IRONMAN 70.3 Taiwan國際鐵人賽，受疫情影響延後，將於12日起一連2天在台東舉行，吸引27個國家、逾1500名選手參加 ，在美國工作的「華人超級馬拉松紀錄保持人」蕭昱，特別返國並經居家隔離後參賽，而這也是下半年亞洲第1場國際鐵人三項賽，精采可期。

後疫情時期鐵人大解封，第5度在台東舉辦的IRONMAN 70.3 Taiwan，將於12、13日在台東森林公園活水湖登場，共吸引來自27個國家、逾1500名選手報名參加，其中報名的外國選手近300人，都是住在台灣的外籍人士，沒有檢疫的問題。

雖然因疫情取消職業選手組，但大會特別設立「菁英選手組」吸引「華人超級馬拉松紀錄保持人」蕭昱與「鐵人一哥」謝昇諺同場對決，其中在美國工作的蕭昱，特別在8月初就請假，經2周居家隔離後得以順利參賽。去年11月他還專程返台陪他父親在60歲生日圓了從大學開始的單車環島夢，是個孝順又積極熱情的年輕人。

另外，在一般分齡組，知名鐵人教練徐國峰、王志袁、「百鐵教父」賴曉春以及去年獲選參加東京奧運測試賽的鐵人國手郭家齊、知名藝人楊一展，都將參與此次鐵人盛會。

除了賽事以外，當天上午在森林公園有高山舞集原住民歌舞表演與熱氣球立球，並與「Funtasty 有趣市集」和「台東部落食尚」合作，設置鐵人有趣市集，歡迎台東鄉親共襄盛舉。

(中時 )