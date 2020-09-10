台北市南港國小畢業校友李樹全，為感念學校的栽培，在百歲時捐贈百萬元給母校，並在10日於北市府由台北市長柯文哲頒發感謝狀，李樹全求學時勤奮好學，晚年憶起老師石垣先生的恩情，展開尋師之旅，最後在日本台灣交流協會的協助下，找到恩師並到墓前行禮謝恩。

南港國小特別調出李樹全的學籍資料，發現李樹全在校期間表現優異，當時曾獲得6年唯一的全勤獎，日治時期的資料保存完善，9月也是感恩的月份，李樹全特別以捐款回饋母校，為社會和教育做出貢獻。

李樹全表示，國小畢業後得到4至6年級班導師石垣朝清的引薦，到台北的日本會社上班，並獲得老師的鼓勵和幫助，才能有今天的成就，事業有成後不忘母校飲水思源的美德。

北市教育局表示，為感謝李樹全長期熱心公益、投入教育，特別頒發感謝狀，並與李樹全及其家人共同見證這光榮的一刻。台北市也在本月提供多項教師消費優待，祝福老師教師節快樂。

(中時 )