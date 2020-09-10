92歲廖國峰將軍老當益壯報名參加清晨盃羽球賽。(全民羽球發展協會提供)

第49屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，10日於台北體育館開打，今年共有2800多位選手參加。受到疫情影響，許多國外選手無法來台參賽，這次報名參賽的外籍選手都是居住在台灣或長期來台工作者，當中最精彩的莫過於「3P」組，吸引了許多80歲高齡的爺爺、奶奶報名參賽，讓場面更顯溫馨歡樂。

為推廣年長者的運動風氣，也讓年長者不因年齡增長而無法繼續投入喜愛的羽球運動，全民羽協理事長吳宜倫表示，清晨盃羽球賽不僅分設一般羽球比賽常見的賽制，從2006年第35屆的清晨盃起，由羽球之父清晨盃創辦人吳文達先生首創三對三(3P)的賽制，「3P」比賽每組參賽選手共三人，前排左右各1人、後排1人可左右移動，發球時由前排兩位輪流發球，後排選手只接球不發球，最主要的是考量年長者移動較不方便，可一直待在前排而減少移動，但仍可享受在場上進行羽球的比賽。

今年三人加起來超過200歲和220歲組別的「3P」組共有11組33人參加。每年舉辦的「3P」組都吸引眾人目光，不僅可以讓更多年紀大的老人一起打球，也不需要耗費太多氣力。

除了特有的三對三(3P)的賽制，清晨盃的另一大特色是參賽的年長者選手，今年超過80歲以上的選手共有18位，而且其中4位還參加了單打賽事，許多球友都覺得很不可思議，不敢相信80多歲的長者還能身手敏捷的在球場上打單打。

此外今日更有5位超過90歲的參賽選手在場上較勁，最年長的清晨盃健康大使林友茂先生(98歲)搭配兒子參加父子組；羽球之父吳文達先生夫人吳蔡秀珍女士(90歲)則是搭配曾孫陳子亦一起參與祖孫組的賽事；民國16年出生的陳懷清先生、民國17年出生的廖國風將軍及民國19年出生的謝承君將軍都參加了160歲雙人組。

這些年長者還能出來在球場上盡情揮汗，為清晨盃推廣年長者終身運動的羽球運動提供了最佳的見證，也吸引了不少在場選手的目光，讓活動賽事更加精彩。

(中時 )