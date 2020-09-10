1名網友在「爆料公社」透露，南投1名女高中生在校長期遭同班男生威脅逼迫口交及性侵多次，時間竟然長達2年，甚至恐嚇女高中生「我爸是警察」，讓女高中乖乖屈服被拍裸照。女同學雖然鼓起勇氣報警處理，卻遭到警察自己人將案件壓下。原本草屯分局在臉書上發文反駁否認網友指控，卻引起更大眾怒，警方立刻將反駁文撤下，由草屯分局長重新在臉書上發表4點聲明，將絕對秉公處理，絕不會護短。

網友表示，這名南投縣高中男學生，從高一起就恐嚇同班女高中為他口交多次，甚至還以「我爸是警察」為由，強逼女高中生讓他拍下自己的裸照，還揚言若是敢對自己家人說出，就會要當警察爸爸對女高中生的不利，女高中生事後報警處理卻被警察互短壓下，告訴學校也被冷處理，讓女高中生完全不知道該如何是好，因此看不過的鍵盤俠立即PO上爆料公社來伸張正義。

針對此消息的曝光，南投縣政府草屯分局在第一時間表示，並沒有這樣的事情發生，草屯分局也認為，這名網友的指控不真實，然而據《ETTODAY》的報導，這篇文章在上架不久後，又立即被刪除，隨後草屯分局長又發表了另外4點的聲明，以下是分局長的4點聲明。

一、謝謝大家關心本案被害學生的權益及後續輔導作為，本案南投縣政府相關教育、社政單位均依權責積極處理。

二、鑒於本案已進入司法程序，本分局澄清於今（109）年4月19日受理報案後立即由性侵害專責女警完成報案筆錄製作，4月23日即通知加害人到案說明並完成偵詢筆錄。後於4月28日聯繫2名證人到案說明，經承辦員警於5月完成蒐證，6月依法移請法院審理，並未因加害人身分背景不同而有所差別待遇。

三、有關本分局臉書專頁Po文提醒網友之內容造成大家誤解深表歉意，本分局將與校方共同關懷被害人協助盡速恢復正常生活，謝謝大家。

網友紛紛留言表示，「一個小小所長賠掉整個分局的聲望 看來不簡單啊」、「原來草屯國的警察權利這麼大喔 真的是大開眼界 明明就是恐嚇人民竟然可以轉成是“提醒”官僚的說話藝術還是值得學習的 厲害厲害」、「都什麼年代了還要人民不能講實話嘛？」；也有網友認為，「南投人不生氣嗎，這種警察還領薪水，難怪黑道在中部比白道有用」、「被害者要怎麼恢復原本生活？傷害已經造成了！有時間發文不如好好去偵辦不要浪費時間發廢文」、「請問局長，要怎麼樣盡速恢復正常的生活？像KTV結帳一樣買整點嗎？」、「局長，今天是你女兒，不知你辦案效率如何」，也有網友非常氣憤表示，「田少爺出來面對」、「原來是香港啊！我還以為是台灣呢！」。

(中時新聞網)