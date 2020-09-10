桃園市環保局推動大型柴油車補助政策，考量因新冠肺炎疫情影響，經濟不景氣的狀況下民眾汰舊換新意願較低，及配合中央修正的補助辦法，將原期程從今年底延長至明年底，鼓勵民眾汰換、整修及維修，降低排放廢氣量，維持優良空氣品質。

環保局提供大型柴油車多元補助方案，包含補助汰舊換車、調修燃油控制系統、加裝濾煙器等空氣污染防制設備、減徵汰舊換新之新車貨物稅及零組件免關稅、購車低利信貸及利息補貼，為提高車主調修意願，環保局將汰舊換新申請期程由2019年5月24日至2020年12月10日延長至2021年12月10日止，鼓勵民眾踴躍汰換。

環保局空品保護科長張書豪提到，以往民眾怕花錢，難以負擔維修費，不願主動汰換車輛，因此政府由補助方式減輕柴油車主的負擔，同時也能降低汙染排放的情形，桃園市截至今年7月止已有531輛柴油車進行汰舊換新，佔全台多數。

環保局長呂理德表示，為考量車主平日上班無法進行柴油車定期維修保養，環保局特別開闢周六上午時段提供檢測服務，龜山站雙周六受理，中壢站單周六受理，另外，民眾自主檢視車況並定期維修保養，也是愛護地球減少碳排放的具體行動。

(中時 )