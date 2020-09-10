小提琴家陳銳表示，已有半年未能公開演奏 能再為觀眾拉琴，他很期待。（郭吉銓攝）

小提琴家陳銳分享他的練琴三心法，專心、彈性、要睡飽。（郭吉銓攝）

在疫情間，人們因隔離而有更多時間待在家裡，小提琴家陳銳也不例外，他表示這段日子靜下心來檢視過去的工作狀態，發現以前一年演出百場，到處飛來飛去的日子，實在太瘋狂。在演出取消的日子，他宅在家裡，架設錄音器材，錄製巴哈作品，並沉澱自我，他說練琴不外有三法則：專心、思考和要睡飽。

陳銳表示，練琴時專心很重要，「有時專心練半小時，比不專心練三、四個小時有用。」他形容，練琴有如練武功，要懂得保持彈性，「當你在家練了一套招式，到外面要和人合作時，別人不見得會照你想要的方式，必須隨時調整。」

陳銳幽默表示，音樂的每一秒鐘，都有一百種選項和可能，「就像廚師一樣，一邊烹飪，一邊調整口味，不是練好了就完全死板沒變化，音樂是活的。」

此外，為保持體力，陳銳表示，每當有音樂會，他當天一定要睡午覺，「睡眠等於讓身體有個重新開機的過程，為適應不同的空間和音響做準備。」陳銳說，聽音樂、演奏音樂，除了需要運用身體演奏、聆聽，「心靈也是重要的感受媒介，睡飽了，有助於沉澱心靈。」

(中時 )