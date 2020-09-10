2020.09.10 桃園市 ▲桃園市衛生局於世界自殺防治日當天結合中原大學戲劇社，透過戲劇演出青少年的憂慮。同時衛生局也偕同教育局、青年事務局、醫療院所及心理諮商團體共同關懷年輕族群，給予傾聽的管道。（姜霏攝）

根據衛福部數據顯示，2019年桃園市自殺死亡人數雖比2018年少，但15至24歲年輕族群卻從68人上升至80人，桃園市衛生局心理健康科長洪健翔提到，青年族群自殺率逐年提升是全台的趨勢，課業、家庭及感情因素都是動機原因。

桃園市年輕族群自殺通報數量從2018年673人次提升至2019年830人次，增加了157人，桃園市衛生局針對此族群進行分析，通報原因最大宗為憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病，第2為感情因素，第3為家庭成員問題，由此顯示青年族群壓力逐年上升，自殺人數更是只增不減。

10日為世界自殺防治日，衛生局攜手中原大學戲劇社，演繹出現代青年因感情、家庭及課業因素而決定結束生命的困境，以此呼籲民眾可以尋求專業求助，衛生局在13個行政區皆有心理諮詢面談服務，由專業人員傾聽、陪伴，解決心中之苦。

桃園市衛生局副局長蘇柏文表示，衛生局提供許多管道給予民眾求助，但大部分的人會認為自己沒有精神病、不需要求助，甚至面對專業管道容易害臊、不願說出口，他坦言，青少年多半渴望被瞭解，並不是真的要解決問題，而是多一個管道訴說、傾聽及陪伴，除了專業人士外，家人朋友才是主要影響當事者的關鍵人物，適時伸出援手，便可助於青年朋友度過傷痛與無助。

桃園市學生輔導諮商中心督導吳柄緯舉例，曾有一位品學兼優的學生，因感情狀況及課業上的挫折，令他情緒不穩，甚至有自殘行為，經由校方、家人朋友及諮商師不斷陪伴、溝通，最後狀態轉好，成績也跟著提升，因此民眾應正視該議題，避免發生無法挽回的後果。

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