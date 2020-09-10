警方查扣賭資、抽頭金共56萬餘元。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

元開休閒館門口還貼有「嚴禁賭博」的海報。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

元開休閒館成立以來生意興隆，月營業額突破200萬。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

萬華警方日前獲報，康定路某大樓2樓4月開設1家「元開休閒館」，業者提供民眾在此聚賭打麻將，因號稱百萬裝潢、服務好，最近還推出「壽星免場地費」的大促銷，導致生意興隆，大批賭客不斷出入，引發住戶抱怨。

警方9日傍晚持搜索票前往查緝，逮捕負責人及5名員工，另將賭得興起，總計12桌的48名男女賭客全數帶回，現場另查扣16萬多的抽頭金、40多萬的賭資，另據帳冊清查發現，該店月營業額突破200多萬，獲利驚人。

警方指出，業者對外號稱是「休閒館」，還張貼嚴禁賭博的海報，賭客每打1將要交100元的抽頭金，打牌時使用點數卡，但打完後清算可換成現金，「元開休閒館」開業後因場地乾淨、服務品質好，還不定期推出各種促銷活動，因此生意大好。

警方9日持票查緝，將在場54人全數帶回，業者雖辯稱禁止賭博，大家只是好玩打點數卡，但也有賭客坦承事後有換錢，全案偵訊後，依賭博罪將眾人移送法辦。

(中時 )