台北市交通局長陳學台指出，每年9月為交通事故發生高峰期，全國「路口安全大執法」上路一周，北市府統計「路口交通事故」共274件，與去年同期比較減少33件，而台北市警察局統計9月1日至9日，針對5大執法重點共取締6611件違規，盼能透過大執法建立正確用路觀念，減少車禍發生。

交通部訂每年9月第3周為「交通安全周」，今年9月14日至20日以「路口停讓行人」主題，為提升路口行人安全及宣傳禮讓行車文化，北市從執法、教育、工程、宣導及公共運輸等各方面著手，在執法方面，警察局統計，9月1至7日共取締車輛違規4397件、行人違規2214件，路口交通事故僅發生274件，比去年同期減少33件。

陳學台表示，全國曾統計9月為交通事故高峰期，因開學季新手駕駛騎車易發生意外，還有進入秋天早晨昏暗，老人早起運動等因素，也會引發交通事故，全國舉辦大執法能有效降低車禍發生。

北市交工處科長江長恩表示，將在醫院、公園及學校周邊號誌路口，增加行人通行秒數、設置放大型行人燈，以延長行人通行秒數並增加行人燈辨識度，此外，交工處也針對「行人易肇事路口」檢討，總計有88處路口，包含新增庇護島、行穿線調整和號誌時相調整。

北市公運處科長郭献文表示，今年針對公車業者辦理8場行車安全講習，並要求駕駛員在指定路口右轉時需執行「指差確認」，提升公車轉彎行車安全，並在公車營運評鑑內加入「行車肇事率」和「行人穿越道碰撞行人」指標，違規的駕駛員就會被扣點。

(中時 )