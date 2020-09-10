網路上彈奏鋼琴的影片越來越多，但連彈近30小時的就很少見了。一名剛拿到碩士的新鮮人，即將在9月11日，在台北市的一間個人音樂工作室，挑戰連續28小時鋼琴即興演奏。

此次的演奏者，是一位目前擔任數據工程師的椎名神鬱(PYKAMIA)。值得注意的是，他並非像許多鋼琴家一樣，從很小就練琴，而是從國一才開始接觸鋼琴。

原來，本身患有亞斯伯格症的他，在學校被同學當成怪人，時常被霸凌，所以總是一個人躲起來練鋼琴，國三時還因揭穿鋼琴老師騙錢，而慘遭逐出師門，也一度失去對音樂的熱誠。

幸運的是上高中後，受到音樂老師的鼓勵，才重新拾起對音樂的熱誠，因本身對動漫有興趣，開始彈奏動漫音樂，並於大四開始幫繪師作曲，也因此認識許多音樂製作人，並創辦自己的臉書粉專，因緣際會踏入音樂圈。

六個月前輾轉得知「金氏世界紀錄」的「最長鋼琴連續即興表演」為27小時，這也激起椎名的興趣，打算先以此做為目標練習，但也一度擔心，雖然自學鋼琴三年，踏上音樂之路更走來坎坷，質疑過自己。

最後在幾個好朋友及音樂製作人的鼓勵之下，開始規劃這個自我挑戰。或許有人會質疑，一個遭逐出師門的能彈出什麼好曲子？但椎名只想證明，就算沒有正統的音樂教育，「不需要依附在現有的曲目、複製他人的演奏方式，」也能找到「真正屬於自己的演奏方式」，找到屬於自己的音樂之路。

新聞聯絡人 陳禹伯 0970-400606

演出時間：

9月11號晚上8點到9月13號0點

演出地點：

「慕斯克傳媒工作室」

台北市大安區安和路一段47號B1

(中時新聞網)