台東縣長饒慶鈴10日與學童共進午餐，並發表台東縣學校午餐一律採用國產在地豬肉聲明。（莊哲權攝）

台東地處後山，豬隻飼料的運費成本比西部高，政府開放單價較低的美豬進口，養豬戶擔心衝擊台東肉品市場；另外，台東縣長饒慶鈴10日宣示，縣內學童午餐一律採用國產豬肉，並將修訂食品安全自治條例，為鄉親健康把關。

台東對外交通不便，豬隻飼料用量最大的玉米多數仰賴進口後，再從西部運到台東，成本比西部高，部分豬隻送到外縣市的成本也高，養豬戶擔心，美豬單價通常較低，恐怕對市場造成衝擊。

台東縣養豬協會理事長黃國卿指出，政府的相關配套措施應該更明確，包含養豬戶的退場機制，及保障老百姓選擇的權利，而學校、文健站等無法選擇的場所，就必須規定使用國產豬肉，對產業的衝擊也才會最小。

他強調，瘦肉精絕對不會因時空背景的不同，對人體的破壞就會不同，台東豬肉藥物殘留檢驗幾乎都零，請大家安心食用。

此外，縣長饒慶鈴10日也在與馬蘭國小學童共進午餐時宣示，保障縣內學童、老人等弱勢族群健康，縣府一定嚴格把關，會中並簽署台東縣學校午餐一律採用國產在地豬肉聲明。另外，縣府農業及衛生單位也將加強稽查學校膳食所使用豬肉及牛肉來源。

議長吳秀華也允諾，將在下個定期會協助縣府修正通過食安自治條例，包括增加罰則，及進入台東的食品管制等。

(中時 )