行動支付越來越普及，逐漸滲透到民眾生活中的各個領域，除一般消費通路支付外，生活繳費的項目也愈來越多元。行動支付品牌LINE Pay「生活繳費」專區目前已可繳納水電費、停車費、健保費、有線電視及寬頻費、學雜費、稅金規費、醫院醫療費、市場攤鋪使用費及信用卡費等，其中信用卡費的部分原僅開放繳納聯邦銀行信用卡帳單，現再新增台北富邦銀行卡友也可透過LINE Pay Money繳付帳單。此外，社區管理費、台北市公國宅租金維管費、交通違規及違反強制險罰鍰也納入繳費範圍，便利民眾用手機即可完成繳納。

LINE Pay「生活繳費」專區自開放繳納聯邦銀行信用卡費以來頗獲好評，只需點選信用卡繳費項目，依序掃描帳單上三段式條碼，可自由選擇應繳總金額或最低應繳金額，即可透過LINE Pay Money完成繳費。一卡通表示，為服務更廣大的民眾，再新增LINE Pay Money繳納台北富邦銀行信用卡帳單，希望逐步服務更多卡友，體驗行動支付為生活帶來的便利性。

為鼓勵更多民眾體驗LINE Pay「生活繳費」功能的全方位服務，年底前富邦J POINTS（富邦J卡背面印有POINTS字樣）正卡卡友，於「生活繳費」專區利用LINE Pay Money繳納台北富邦銀行信用卡帳單，且繳費當月透過已連結本人於台北富邦銀行開立之數位存款帳戶儲值成功任一筆，享繳費金額LINE POINTS 2%點數回饋，加上原使用J POINTS刷卡消費已享有3%點數回饋，回饋高達5%。另聯邦卡友2020年9月30日前，繳費當月透過聯邦銀行帳戶儲值成功任一筆，亦同享繳納信用卡費2%點數回饋，若使用聯邦賴點卡的卡友原刷卡消費已享有2%點數回饋，等同是4%的LINE POINTS回饋！

此外，2020年9月30日前民眾利用LINE Pay Money繳付水電、停車費等指定生活繳費項目費用，也同步享有LINE POINTS 2%點數回饋，每月每帳號最高可獲1,000點，LINE POINTS 點數1點可折抵1元，可於下次消費折抵使用。行動支付的使用範圍持續增加，提升生活的便利性，LINE Pay Money也將持續祭出各式優惠，民眾可多加利用並享受優惠。

(科技)