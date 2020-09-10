羅麗芬-KY（6666）隨著旗下葛林若、聖迪妮爾、黛昂絲三大品牌銷售回穩，營收已連三個月走升，自結8月營收6,897萬元，月增6.3％，再創今年單月新高。

該公司累計1～8月營收4.13億元，年減54.4％。羅麗芬表示，由於中國疫情不再擴大，市場消費也逐步回流。下半年公司增加實體活動的參與，提高線下體驗，搭配佈局完整的線上銷售策略，預期營收將可持續逐月提升。

為拓展市場，羅麗芬繼7月初舉辦今年第一場招商大會後，也參與9月4至6日的中國（廣州）國際美博會，美博會為專業的展會，除匯集專業美容、醫美、養生、大健康等主題展，吸引數十萬專業人士參與。

羅麗芬表示，後疫情時代，該公司積極調整市場策略，除透過參展提高曝光度外，同時在線上新零售品牌《伊姿佰EasyBio》的宣傳招商也收到很好的成效。

目前第二場招商大會已預訂於10月舉辦，預期參與人數將會再提高，可望帶動第四季營運向上成長。

根據艾媒諮詢的最新研究報告數據顯示，截至2019年底，中國美容美髮行業規模達到了3,512.6億元人民幣，預計未來五年內，中國美容美髮行業市場規模將維持4.6％的複合成長率，到2022年市場規模將突破4,000億元人民幣。美業是剛性需求，相信在後疫情時代，「她經濟」的復甦力道將會相當強勁。

(工商 )