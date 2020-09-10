吳子霏與楊一展在HBO Asia影集《獵夢特工》最新劇情有一場吻戲，楊一展笑說：「我記得開拍沒多久就拍了這場吻戲，我做的準備就是我在開拍前有特別跟她（吳子霏）說：『我有刷牙，你不用擔心！』，而且那場戲情緒很濃烈，愛的火花就在瞬間出現了，讓我印象非常深刻。」

這場戲其實是在酒店頂樓的天台拍攝，而且拍攝當天是平安夜，拍攝時還飄著微微細雨，恰好襯托出成安雅與李驍之間那份曖昧，也讓這場吻戲更顯得唯美浪漫。吳子霏表示：「因為在拍攝前，我們有一起了上一個月的表演課，所以其實大家都變得很熟悉，在現場拍攝時默契就很好。當時拍攝吻戲時，我記得還飄著雨，氣氛極佳，也和展哥都在角色的情緒當中，加上有著良好默契而順利完成了這場吻戲。」

《獵夢特工》第五集中，一場入室槍戰使李驍（楊一展飾）發現神秘女孩丁露西，她和跨國犯罪集團有著密切的關係，李驍追查發現犯案者另有其人，Rhyzen集團在渡邊遇害後出現新的CEO，他與跨國犯罪集團的內鬥也浮上檯面。李驍終於知道成安雅（吳子霏飾）深藏已久的秘密，但兩人早已情不自禁。

(中時 )