協助投資、立即行動！台中市政府經發局昨日召開109年第5次招商投資障礙排除協調會議，由經發局長張峯源主持，研議喬山健康科技二次擴廠，以及哈伯精密自有土地擴廠相關投資事項，並對於兩家廠商需求初步釐清後續程序，跨局處全力協助，讓投資計畫順利落地。

經發局指出，喬山健康科技及哈伯精密均為台中具代表性的優質企業，喬山因首次擴廠計畫產能無法因應成長需求，因此規劃二次擴廠，但因「都市計畫工業區毗鄰土地變更處理原則」第3點第1款規定，須於取得使用執照後三年後才能再次辦理擴廠，與會單位研商解決方案，將依該款但書「經濟部同意者不在此限」規定，由市府協助喬山就擴廠開發合理性及必要性送經濟部審查。

哈伯精密預計投資25億元，規劃於太平區環河北路一帶自有土地進行擴廠，但因開發基地受法規限制，經與會單位建議研析，將依產業創新條例，擴大開發基地達5公頃以上，後續將持續由招商工作小組召開會議，研議開發細節。

經發局說，喬山目前是全球第二大健身器材製造商，受惠疫情助長需求，預計將投資25億元擴廠，創造500個就業機會；哈伯精密則是國內第一家、也是最大的工業溫度控制設備製造商，董事長許文憲為目前「口罩國家隊總司令」的工具機公會理事長，身兼國家防疫重任，自家生產設備廣受業界好評，考量整併產線，擴廠增加產能。

昨日會議包含經濟部工業局、經濟部水利署、大里工業區服務中心、市府都市發展局、地政局及農業局均出席與會，市府將依法協助投資落地，讓「台中製造」品牌持續發光發亮。

(中時 )