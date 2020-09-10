2018年10月21日普悠瑪號列車出軌翻覆，導致18人死亡、288人受傷，台鐵局認為供應商「住友商事株式會社」提供有瑕疵的列車，提告求償6.1億元。台北地院今開庭，列車製造商委任律師以參加人身分出庭，表示事故主因是司機超速，與列車瑕疵無因果關係，且台鐵局委外調查的鑑定報告非常偏頗，可信度有待商榷。

事故發生後，台鐵局委請「台灣世曦工程顧問」分析事故原因，及與列車機組件缺失的關聯性，認為事故列車主風泵設計不良，致動力時有時無，且自動防護系統（ATP）隔離開關遠端監視系統未連線，調度員無法收到告警訊息，及時提醒駕駛處理。

台鐵局提告主張，依雙方採購契約，住友商事應提供無瑕疵列車給台鐵，驗收時卻未將ATP遠端監視等功能納入測試計畫，且列車確有主風泵、ATP遠端監視系統等問題，並導致事故發生，顯有違約情事，遂依約求償顧客傷亡、列車編組、其他設備及營業損失共6.1億餘元。

北院今開庭，不僅住友商事到庭，列車製造商也委任律師參與訴訟。製造商律師表示，從台鐵長期營運模式來看，從來沒有善加使用ATP遠端監控系統，且台鐵的系統基地台設計就有許多問題，系統會發出過多告警訊息，使調度員無法判斷是否與ATP有關，就算遠端監控正常連線，調度員恐怕也會忽視不處理，因此與事故無因果關係。

製造商律師並指，主風泵瑕疵則是台鐵局單方面認為的缺失，且行車前就已知悉故障，卻未依內部規定送檢修，反而執意投入營運；此外，司機若發現主風泵異常，應將BOUN開關重置，司機卻還加速行進，事故其實是違規超速直接導致。

製造商律師說，「世曦工程」的鑑定報告非常偏頗，內容跟工程技術幾乎無關，也非該公司的專業，引述行政院倉促公布的調查報告，也是斷章取義，是基於不完整事實武斷作出的結論，且報告未署名，不知鑑定人的專業背景為何。近期運安會的完整調查報告將出爐，取得後與行政院報告相互參照，以此作為證據，才較貼近事實。

庭末，法官諭知12月1日開庭。

(中時 )