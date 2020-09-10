苗栗縣長徐耀昌（右四）協助幼安教養院促銷中秋月餅禮盒，並體驗月餅DIY，鼓勵企業、社會善心人士踴躍認購。（何冠嫻攝）

幼安教養院秉持「給他魚吃不如教他如何釣魚」，帶領院生共同製作月餅販售，習得烘焙技能，今年更創新研發茶香鳳梅酥，結合苗栗市八甲紅茶製成，酸甜口感還有茶香回甘，頗受好評。10日苗栗縣長徐耀昌等人到幼安體驗月餅DIY，邀請企業共襄盛舉認捐月餅，送至弱勢家庭。

10日苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮太太王慧珍、縣議員余文忠，及苗栗郵局經理吳宏泰等人，宣傳幼安教養院中秋月餅禮盒，期許達成1500盒溫馨月餅送至弱勢家庭的認購目標。

幼安往年主打的明星商品綠豆椪、鳳梨酥、地瓜餅外，並力推今年全新包裝的新品-有機咖啡、茶香鳳梅酥，其中，茶香鳳梅酥選用苗栗八甲茶園無毒紅茶，口感酸甜帶橙果香氣，後韻茶香回甘。幼安院長林勤妹說明，今年受疫情影響，企業認購月餅禮盒與往年同期相較少了5分之3，希望企業、社會善心人士踴躍訂購。訂購專線（037）338180分機128謝小姐。

苗栗市王府大飯店長期響應愛心月餅，至今已訂購超過10萬顆月餅，今年將持續支持幼安月餅禮盒外，苗栗郵局長吳宏泰籌募資金認購300盒幼安月餅禮盒，將轉贈泰安鄉國中小學生，並透過各支局張貼海報加強宣傳協助促銷，預定目標至少銷售1000盒。

徐耀昌指出，幼安月餅是由師傅、老師與院生共同製做，每個月餅都是幼安天使用心手作、堅持與努力的成果，期許眾人以實際行動支持身障者努力認真的成果。

(中時 )