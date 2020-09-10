美國務卿蓬佩奧9日公開發言，指責《人民日報》拒絕刊登美駐華大使布蘭斯塔德文章，並攻擊中國大陸媒體。大陸外交部發言人趙立堅在今天（10日）的例行記者會上就此事反擊，美方此舉完全是精心設計，故意碰瓷找碴。「美方希望發表文章是假，設局栽贓中方是真。」

在會上，《人民日報》記者提問：美國國務卿蓬佩奧今天發表推特稱，中國共產黨抱怨美對華缺乏公平和對等，但中國大使可在任何美國媒體自由發表文章，而中國共產黨卻拒絕在《人民日報》發表布蘭斯塔德大使評論文章。剛剛《人民日報》發言人就蓬佩奧的錯誤言論表示強烈抗議，大陸外交部對此有何評論？

趙立堅說，「首先必須澄清一點，中國駐美大使始終致力於促進中美兩國和兩國人民之間的友好交往與合作，從不製造、散布針對美國的謠言，從不抹黑、攻擊美國的制度，從不干涉美國的內政。崔天凱大使在美國媒體發表文章或接受採訪，是美國媒體自願主動行為，是雙方本著平等和相互尊重的精神，溝通的結果。」

趙立堅在回應相關問題時強調：關於蓬佩奧的有關謬論，《人民日報》發言人已經做出回應，詳細介紹了事實真相，相關經緯非常清楚：8月26日，美國駐華使館主動聯繫《人民日報》，要求在9月4日前刊登布蘭斯塔德大使一篇署名文章，強調文章要全文刊發，不得做任何修改，並要求8月27日，也就是第二天就得到答復。這篇文章內容錯漏百出，與事實嚴重不符，充斥著對中方的惡毒攻擊抹黑。

趙立堅指出，蹊蹺的是8月27日，就在報社正在研究這篇文章之時，美國國務院亞太事務助卿史達偉就已經在華盛頓向中國駐美使館提出交涉，表達所謂關切。

趙立堅反問，「請問在座的外國媒體朋友，如果中方像美方一樣，今天向你們提供一篇嚴重扭曲事實和對你們國家攻擊抹黑的文章，要求你們明天答復並承諾不能做任何修改、全文刊發，你們能做到嗎？」

趙立堅進一步指出，「美方此舉顯然與新聞自由無關，完全是精心設計，故意碰瓷找碴。美方希望發表文章是假，設局栽贓中方是真。」

趙立堅表示，事實上根據《人民日報》發言人介紹，該報曾刊發過博卡斯、洪博培等美國前駐華大使署名文章，也積極支持該報所屬的《環球時報》刊發過兩篇布蘭斯塔德大使的署名文章。在布蘭斯塔德當州長的時候，《人民日報》還刊登過他的一篇文章。

趙立堅痛批，美國個別政客一面以《人民日報》等大陸媒體是中國共產黨所謂「宣傳機器」為由，對他們進行蠻橫打壓；另一方面又要求他們眼中的「宣傳機器」為美方做虛假宣傳，惡毒攻擊大陸政府有關做法，既邏輯錯亂，更是霸道無理。

趙立堅強調，同美國媒體以及其他任何媒體一樣，《人民日報》完全有權決定是否刊發，及何時刊發投稿，完全有權對投稿做必要的修改和編輯，也完全有權拒絕刊發有明顯事實錯誤和充滿偏見的文章，這是新聞行業准則，也符合國際慣例。美方應該停止造謠撒謊，拋棄霸凌做法，應該以實際行動尊重新聞自由。

(中時 )