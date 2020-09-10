疫情讓居家辦公、在家上學的需求持續升高，華碩今（10）日發表四款桌上型電腦—ASUS S300MA/ S300TA/ S500SA/ S700TA，並宣布全系列在台陸續上市！此次發表的四款桌機新品均可滿足居家娛樂並兼具時尚外觀，最高搭載第10代Intel Core處理器及NVIDIA獨立顯示卡，效能可輕鬆應付日常運算。9月底前購買第10代Intel Core處理器最新機種：ASUS S700TA/S500SA/S300系列，除可登錄抽Vespa機車及獲得千元7-11禮券外，指定型號(S700TA/S500SA)再加碼送ASUS 30周年紀念保溫杯。

左起ASUS S500SA、S300TA、S300MA、S700TA全系列桌機 全方位滿足居家電腦必備需求。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

ASUS S700TA桌上型電腦 居家娛樂再進化

兼具效能與外型的ASUS S700TA桌上型電腦，最高搭載Intel Core i7處理器及NVIDIA GeForce RTX 2060S-6GD6顯示卡，反應效能佳並帶來栩栩如生的視覺效果，不論是日常運算作業、觀看影片、串流播放電影或玩遊戲等，都能輕鬆完成。加上最高2TB SSD和4 TB HDD，同時擁有SSD超快速的資料存取速度及HDD超大儲存容量，兼具高速與儲存容量優點。ASUS S700TA共提供10個USB 連接埠，其中4個位於正面，方便連接外接磁碟機、相機或行動裝置，上傳和傳送檔案輕而易舉。此外，ASUS S700TA配備HDMI輸出，最多可外接3台4K UHD螢幕，並配備智慧卡讀卡機，不論是線上繳稅、轉帳或購買口罩等，使用上更加便捷。不同於傳統桌上型電腦黯淡的黑色外型，ASUS S700TA以充滿未來感的純粹銀色外觀脫穎而出，增添居家獨特風格。ASUS S700TA桌上型電腦，建議售價：NT$22,990起。

ASUS S300MA桌上型電腦 品味效率．內外兼具

ASUS S300MA是一台風格獨特的家用電腦，最高搭載第10代 Intel Core i5處理器和NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER獨立顯示卡，滿足生產力及創作的雙重需求。同樣採用雙儲存設計，最高512 GB SSD和1 TB HDD，提供風馳電掣的資料傳輸速度和大容量儲存空間，僅需幾秒鐘即可完成開機，並且能以幾近即時的速度存取檔案；ASUS S300MA的超大容量儲存裝置為使用者相簿、音樂和多媒體庫提供了足夠的空間。經典雋永的菱格紋設計更可完美地融入任何室內空間，其小型支架可抬升機身，以提供更多空氣流通的空間，而防塵蓋則可輕鬆使用連接埠，防止灰塵堆積。80 Plus電源供應器亦提升能源效率，並減少熱能的產生，讓風扇不需長期運作，運行時比傳統的電腦更加安靜，達到節能環保。ASUS S300MA桌上型電腦，建議售價：NT$22,990起。

ASUS S300TA桌上型電腦 家用電腦．聰明首選

擁有低調內斂黑色髮絲紋機身的ASUS S300TA桌上型電腦，其最高搭載第10代 Intel Core i5處理器和NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6獨立顯示卡，雙儲存裝置設計，最高1 TB SSD和4 TB HDD；並具備先進的連線功能，包括Wi-Fi 5，因此非常適合日常運算作業，包括瀏覽網站及編輯簡報等。ASUS S300TA內外兼具優異的品質，包括全固態電容器設計，以確保多年的耐用性與可靠的運算能力，適合全家人使用。ASUS S300TA桌上型電腦，建議售價：NT$19,490起。

ASUS S500SA桌上型電腦 精巧強悍．空間運用更彈性

ASUS S500SA最高搭載第10代 Intel Core i5處理器、專業的獨立顯示卡快速的 DDR4記憶體，使用最少的空間發揮最大效能，輕鬆完成日常作業。其雙儲存設計可快速存取檔案、照片及多媒體收藏庫，同時先進的散熱系統與免工具拆卸機殼也能大幅提升生產力。纖薄精巧的尺寸適合放於住家任何位置，直立或橫放都讓空間運用更有彈性。免工具拆卸的機殼設計，也幫助使用者快速且輕易地調整機身內部，進行清潔維護與升級作業。ASUS S500SA 桌上型電腦，建議售價：NT$15,990起。

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