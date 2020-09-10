過社會上對外送員仍存在著歧視，一位全職外送員表示自己在租房子遇到挫折。（摘自UberEATS台灣）

在被連續拒絕4次後，原PO不甘心一直受到房東異樣眼光對待，無奈出示收入明細，才終於找到房子。(摘自UberEATS台灣)

美食外送因為「懶人經濟」崛起，在全球新冠肺炎高峰期，更成為許多民眾解決三餐的幫手。不過社會對外送員似乎仍存在著歧視。一位在全職外送員就因其身分在租房子上遇到挫折，連續被房東拒絕4次。無奈之下，他只好出示每月將近7-8萬的收入明細，才順利找到房子，並問同行「有人也是這樣嗎？」

一位外送員在社團「UberEATS台灣」上表示，「前陣子要租房，找房子找到心靈受創。」原因是他在新竹科學園區內找房子時，每當被房東問起工作，總坦承自己是「專職跑外送」的。但房東卻回一句「抱歉只租給在園區工作的喔！」來拒絕。在被連續拒絕4次後，原PO不甘心一直受到房東異樣眼光對待，無奈出示收入明細，才終於順利找到房子。

貼文一出後，網友紛紛力挺原PO表示，「你一個月跑的屌打一堆上班族了，看不起人也」、「這是歧視了齁，社會怎麼這麼赤裸裸的歧視！」但有網友認為原PO太老實了，說話也需要包裝，可以說自己是「美商公司台灣配合廠商負責人」、「在外商公司上班」、「要說：我之前是說在美商上班啦。房東：那薪水很高囉？我：努力拼一個月至少五萬 ，懶一點也有三萬啦。房東：那待遇不錯阿」。

有網友認為，也不要想成是歧視，站在房東角度，其實是擔心因為外送員收入不穩定，「房東怕收不到錢而已」、「一般房東對於這種月收入不穩定的都會怕，正常給他看每週薪資就好了」、「因為外送有跑有錢沒跑沒錢，不穩定性太大會認為說那天你不跑了，是否有錢繳房租」。不過，網友也指出，老一輩都認為要有勞健保，月薪制才是穩定工作。就像以前老人常說「打電動能賺錢嗎？」現在來看賺的比上班族多太多了。

(中時新聞網)