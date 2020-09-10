受新冠疫情爆發影響所及，美國許多企業面臨空前危機。根據標普智匯公司（S&P Global Market Intelligence）最新的調查數據顯示，美國今年截至9月7日，共約有470家企業破產，創2010年以來新高，其中大多集中在零售、能源和製造業，較大規模的破產案，則包括在6月聲請破產保護的美國頁岩油鑽探巨頭「切薩皮克能源」（Chesapeake Energy），其負債額超過10億美元。

標普智匯報告指出，美國今年截至9月7日的企業破產家數創10年新高，僅次於在2010年608家。而雖然今年整體破產案件量還在繼續上升，但8月聲請破產的案件量，已從7月的71家減至55家。

報告也顯示，今年6月和7月各有71家企業宣布破產，比今年截至9月7日的其他月份都還來得高。而宣布破產企業最多的產業領域，則是非消費必需品業，破產企業量高達93家。其次是工業領域，破產企業量65家，第3多是能源業，破產量52家。最少的是公共設施領域，破產量5家。

標普智匯表示，該公司分析對象為具有公開發行負債的上市公司或非上市公司。申請破產時，上市公司必須擁有至少 200 萬美元的資產或負債，而非上市公司的資產或負債規模必須達 1,000 萬美元。

(中時新聞網)