前立法院長王金平將代表國民黨率團參加海峽論壇，照規定，王金平以個人名義參會，登陸不需向內政部聯審會申請。不過，陸委會表示，基於主管機關的權責，不排除事後向王金平了解狀況。

陸委會副主委邱垂正說，對於王金平此行交流的內容，以及相關的主張，應該由國民黨向台灣人民說明，但如果是基於主管機關的權責，「我們也不排除事後向王金平前院長了解狀況」。

邱垂正說，政府對中共舉辦海峽論壇的相關規範，都是延續過去的政策，且行之有年。他指出，對於不在禁止範圍的個人或團體，陸委會已經提醒交流注意規範，並再次呼籲，從事兩岸交流的人士，應了解當前兩岸關係複雜、敏感，並能夠適時反映台灣的主流民意，並留意社會觀感。

依兩岸條例規定，直轄市長、涉密人員、政務官、縣市首長等4類人員赴陸得提出申請。邱垂正表示，目前陸委會只收到新黨主席、前金門縣副縣長吳成典的申請，因吳還在限制赴中的期限內，必須經過內政部聯審會核可。

外傳陸委會主委陳明通託王金平帶話給對岸，邱垂正澄清「帶話不是事實」。他指出，上周陳明通確實有打電話給王金平，但僅只說明相關規範並不是針對他，希望他不要誤會，事後雙方就沒有再聯繫。

(旺報 )