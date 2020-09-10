重陽節即將來臨，台北市社會局與台北市阿瑪社會福利基金會合作，規畫「台北慢時尚，你來說故事」的徵件活動，鼓勵長者將老台北的生活故事轉化為圖文、照片，從即日起至27日止開放徵件，入選作品將在10月15日至25日於華山文創園區東2A館展出。

國際上將65歲以上總人口比率達到7％為高齡化社會、14％為高齡社會及20％超高齡社會，台北市副市長蔡炳坤表示，台灣將在2025年邁入超高齡社會，北市65歲以上長者有48.7萬人，占全市比例約19％，比起其他縣市提早2至3年，北市府致力於長照，達到安老目標。

北市社會局表示，此次徵件活動的主題多樣化，包含老台北市照片、20年前後在台北同人同景拍攝的影像、相關音檔或是BBCall機、黑膠唱片、萬年冰宮優惠卡等，皆可參與報名，且只要是入選作品的參與者都能獲得精美的LED安全胸章以及多功能智能手環各一個。

社會局表示，徵件入圍的作品將會在10月15日至25日在華山文創園區東2A館展出，展出期間除了邀請時尚老人林經甫以及其他名人進行座談，分享第2人生的時尚慢活及掌握生活慢老步調等相關內容，民眾也可於徵件期報名參加「人生歌單」的活動，通過人生歌單來演唱影響自己最深刻或是最能代表的人生歌曲，並分享歌曲與自己的酸甜苦辣。

(中時 )