國際科學奧林匹亞是全球各地高中生趨之若鶩的競賽，就讀花蓮高中高三數理資優班的李逸寬與姚博宸，分別擊敗全台近1萬名菁英，成為今年代表台灣參賽的物理科國手與地球科學國手，是花中創校以來，同年首獲雙科雙國手，今年雖因疫情取消賽事，卻取得保送台灣大學物理系及大氣科學系資格。

今年奧林匹亞物理科國手僅5位，分別為建中2位、師大附中1位、武陵高中1位及花中1位；地球科學科國手僅4位，建中1位、台中一中1位、雄中1位及花中1位。

李逸寬與姚博宸分別在花中物理科老師胡育豪與地球科學科老師侯統源指導下，全台近1萬人的初試比賽取得複賽資格，再與近500人競賽爭取前30名國手選訓營，並在2週選訓營的培訓與測驗下脫穎而出，最後取得代表台灣的國手名額。

李逸寬受訪時說，小時後自己對物理十分有興趣，因國小參加科展，國中理化課遇到問題會直接請教老師，課外也會利用許多網路資源學習知識，奠定自己物理的基礎；參賽中看見自己與外縣市學生的差異，從中檢討不足並精進自己。

姚博宸說，營隊中遇到許多北部、西部學生，發現實力落差，本來沒有期望可以當上國手，經妥善規劃時間，預習及複習上課內容，在最後考試公布結果時，看到決選名單有自己名字時，「高興的都尖叫出來，連樓下都聽到」，很高興能擔任花中第一位國家地科代表隊選手。

花蓮高中校長楊鵬耀感謝胡育豪與侯統源讓學生挑戰自己，大膽追求夢想；並強調，花中學生雖整體素質與人數不及北部、西部名校，卻創造出超越名校的佳績，「團隊力量可以創造出教育上的無限可能」。

(中時 )