梁禮昇弟弟為重度腦性麻痺患者，自幼耳濡目染看著父母悉心照顧弟弟，更了解特殊生和家庭的需求。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市10日舉辦「資深優良教師暨優良特教及教保人員表揚大會」，共2545人獲獎；其中39歲新店五峰國中教務主任梁禮昇，弟弟是重度腦性麻痺患者，長大後以重症患者家屬的同理心，照顧每位遇到的特教生及家長，昨獲得優良特教人員肯定；梁禮昇說，「我要連弟弟的份一起往前走」。

梁禮昇2004年從特教系畢業，先後到金山高中、五峰國中任教；梁禮昇說，弟弟因缺氧造成重度腦性麻痺，自幼不便於行，當時特殊教育不夠普及，弟弟甚至得遠赴彰化唸書，他從小耳濡目染看著爸媽照顧弟弟，更能了解特教生易遇到的困境，似乎也比一般人更易察覺孩子及家庭的特殊需求。

回憶起任教期間最深刻印象，梁禮昇說，在菜鳥教師時期，因地域偏遠，校內很多弱勢孩子，曾遇到一戶特殊家庭，家裡總共有4個小孩，大哥不幸遇到車禍過世，剩下3個孩子全是特殊生，父母又是身障人士，家庭功能低落。

梁禮昇指出，他除了協助媒合補助，3名特教生畢業後，都在金山區找到工作，現在依然保持聯繫，「看到孩子們學會獨立、找回信心，就是特教工作最有價值及成就感的事情」。

侯友宜昨逐一頒獎給獲獎者並表示，受新冠疫情影響，2020年是令人感受深刻的一年，感謝老師們一同防疫抗戰，守護學童健康，新北教育滿意度是六都第一，這樣亮眼的表現，不是市府的功勞，而是全體教師們的努力。

(中時 )