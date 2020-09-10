行政院長蘇貞昌今（10）日表示，針對少數黑心廠商為個人暴利違法，「深感痛心」，他指示相關部會全面防堵口罩仿冒、冒用、混用，只有在台灣生產的醫用口罩可加上「MD」（醫用）及「MIT」（台灣製造）鋼印標示，才能進入口罩實名制通路。

對於進口口罩混充台灣口罩，蘇貞昌要求相關部會必須完成下列工作，首先是整合中央地方力量，合作查緝已進口口罩流向，尤其是國外進口卻偽標為「MIT」的口罩，一旦查獲，一律沒入銷毀、重罰、移送法辦，並註記黑名單鎖定追蹤。

其次，台灣外銷的口罩機組不得含有「MIT」鋼印滾輪，立即函知相關公會，並於一周內完成相關規範；業者從國外進口口罩須申請「輸入許可」，做好流向管控，掌握每片口罩的流向。針對國外進口口罩，在最小包裝上，均須清楚標示是否為醫用及其產地。

蘇貞昌說，只有在台灣生產的醫用口罩可加上「MD」及「MIT」鋼印標示，也只有這些口罩才能進入實名制通路。相關部會協助尚未有「MD」、「MIT」標示的口罩國家隊廠商，在最短時間內完成鋼印識別作業。

蘇揆強調，財政部、經濟部、衛福部、法務部等相關部會須記取此次教訓，提高警覺，一旦發現任一環節不對，應彼此聯繫通報，全力防堵偽標、偽冒的口罩流入實名制通路，務必讓國人在實名制通路所領均為100％台灣製造，且具醫用效果。

(工商 )