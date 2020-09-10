華航張姓副機師去年7月6日早上6點多在國道重慶北路交流道衝出護欄後發生死亡車禍，檢警調閱監視器，發現另外1台車BMW馮姓駕駛，兩台車競速追逐，時速高達200公里，檢察官以公共危險罪嫌起訴馮男。士林地院今開庭，馮承認犯過失致死罪，但否認有故意競速行為，法官今勘驗高速公路監視畫面、行車紀錄器，庭訊1個半小時後結束。

馮庭訊時說，事故發生前，他兩眼直視前方，準備超越前方大卡車，並不知道後方有1輛車快速移動，否認競速。

但檢察官在勘驗大卡車的行車紀錄器畫面後，認為馮的BMW轎車從第一快車道往右，沒打方向燈連續變換2個車道，導致Audi車的張姓駕駛嚇到，被逼車進入交流道而發生死亡車禍，而且，2車以時速200公里的高速分別在大卡車左、右車道，馮不可能不知道與另一台車競速。

告訴代理人表示，事故發生後80幾天，馮不聞不問，也沒有向家屬表達歉意，而且張是家中獨子，父親也是機師，無意和解。

(中時 )