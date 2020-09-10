戴恩平時喜愛用畫筆記錄傳統市場文化。（戴恩提供／黃婉婷桃園傳真）

患有後天性聽神經衰退的戴恩，作畫成為她和世界溝通的方式，由於感嘆老家都更後，眷村拆遷、老店遷移，於是提起畫筆記錄龍潭第二傳統市場風景，菜肉販、小攤都是她的題材之一，「雖然不是大作，但生命的感動不一定非得是站在舞台上的激情。」

現年50歲的戴恩，從小就愛隨處作畫，熱衷程度別於常人，長大後礙於聽力障礙，求職處處碰壁，便在好友鼓勵下承租龍潭的某個空間，開始租屋教畫。戴恩說，創作對她來說，就像與生俱來的使命感，推著自己用畫作為社會與地球做出貢獻。

回憶起描繪小人物的初衷，戴恩說，她老家位於桃園龍岡，童年時期常跟媽媽一起去忠貞市場買菜，攤販們的吆喝聲挾著生鮮腥味，仍然歷歷在目，當日常景色因都更一夕變調， 景物依舊、人事全非之感油然而生，於是她轉而描繪工作室周邊的傳統市場，以便抒發遺憾。

畫作裡，戴恩細心描繪市場樣貌，從等收攤老闆的儀態，到賣豆花30年的老伯，全都定格在她的畫冊中。當畫作一被po上網，不少網友大讚「太過傳神」，還吸引民眾某些攤販捧場，還有人敲碗要她開場「市場畫展」，讓居民一飽眼福。

「我想傳達簡單知足的意念和自然生態的保育觀。」戴恩說，生命的感動不僅限於舞台上，小人物的勤奮務實，不份外貪求大富，只要生活健康快樂就滿足的精神，才最彌足珍貴，幸虧自己能以繪畫專業記錄市場文化，傳遞具親切感的幸福日常。

(中時 )